Правительство ожидает возвращения из-за границы до 50% мужчин

До 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом сказал вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 24 декабря.

«50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так, как оно есть», — сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

По его словам, в этой связи в будущих Хабах единства (Unity Hub) за рубежом должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частности, при ведомстве будет создано Агентство национального единства, а дальше оно откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы Хабы единства (Unity Hub).

Также Чернышев сообщил, что Миннацединства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве, а также специальной цифровой платформы Unity App.

Напомним, вТЦК объяснили, как украинским мужчинам за границей обновить данные.