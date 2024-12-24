Журналист-расследователь Опанасенко до сих пор не комментировал скандал о своей фиктивной брони, зато исчез из информпространства, - СМИ

Известный журналист-расследователь Максим Опанасенко до сих пор не прокомментировал скандал со своим фиктивным бронированием в ООО «Евро Таннелс» для уклонения от армии, о котором стало известно в начале декабря. комментируя эту тему в соцсетях.

СМИ установили, что Опанасенко формально трудоустроился менеджером по связям с общественностью в упомянутом ООО, но числится там фиктивно, потому что другие сотрудники ни разу не видели его в офисе по ул.

А до того журналист два года уклонялся от обновления данных в ТЦК. И сделал это только в мае 2024 года, после того как вступил в силу закон об уголовной ответственности за необновление данных. .

Также СМИ установили, что официальные доходы семьи Афанасенко значительно меньше, чем имущество, которым она владеет.

«Опанасенко — не единственный активист, причастный к новому социальному явлению, которое в деловом мире получило название «шабунинг». оставляют части или фальсифицируют документы о своей вроде бы службе», – отмечает издание.

Напомним, что ДБР расследует ряд уголовных дел в отношении руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

По данным СМИ, от армии также уклоняются глава фонда «DEJURE» Михаил Жернаков, Орест Рудый, муж соучредительницы ЦПК Дарии Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения «Честно» Александр Салиженко, журналисты Юрий Бутусов, Юрий Николов, Максим Савчук главред издания «NV» Виталий Сыч, муж председателя Киевского офиса «Радио Свобода» Натальи Седлецкой Сергей Якоб и другие.