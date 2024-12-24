Диетолог объяснила, почему нужно есть хурму

Российский диетолог Галина Волкова советует есть хурму. Она объяснила, в чем ее польза.

По словам специалиста, хурма оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, которые обеспечивают здоровье сердца и нервной системы.

Эксперт рассказала: «Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Клетчатка необходима нашему организму для хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка необходима и нашему микробиому для появления хороших микроорганизмов в нашем кишечнике».

Кроме этого, как добавляется, хурма содержит магний для здоровья нервной системы и калий для здоровья сердца.

Резюмируется: «И когда смотришь на нее, она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз».

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