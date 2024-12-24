Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ

Катар пригрозил Европе прекращением поставок сжиженного газа (СПГ). Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби, сообщает Financial Times.

По его словам, это произойдет, если компании QatarEnergy грозит штраф из-за директивы ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости.

«Если дело дойдет до того, что я потеряю 5% своего дохода, отправившись в Европу, я туда не поеду. Я не блефую. 5% генерируемого дохода QatarEnergy означает 5% генерируемого дохода государства Катар. Это народные деньги, поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится их потерять», — заявил Шерида аль-Кааби.

Утвержденная в этом году Директива о надлежащей заботе о корпоративной устойчивости требует от крупных компаний, работающих в ЕС, проверять, не используют ли их цепочки поставок принудительный труд и не наносят ли они вред окружающей среде, и принимать меры в этом случае. Наказание включают в себя штрафы в размере до 5% от мирового оборота.

Катар, входящий в число крупнейших мировых экспортеров СПГ, планирует расширить свои мощности по сжижению газа до 142 млн тонн в год к 2027 году с 77 млн тонн.

Напомним, названы страны, у которых ЕС закупает газ — Россия среди лидеров.