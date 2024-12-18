Озвучено еще одно опасное последствие курения

Эксперты из Амстердамского университета в Нидерландах поведали о еще одном опасном последствии курения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта пагубная привычка способна вызвать шизофрению и депрессивные расстройства.

Взаимосвязь связь между курением и развитием серьезных психических заболеваний была установлена во время исследования биоматериала здоровых подопытных и людей с расстройствами психики.

Сказано, что генетический анализ указал на то, что зависимость от никотина может способствовать возникновению шизофрении, а не наоборот.

Добавляется, что, в то же время, связь между курением и депрессией оказалась более сложной: в некоторых случаях курение становилось триггером для развития депрессивных расстройств, в то время как в других – люди начинали курить, пытаясь справиться с уже существующим депрессивным состоянием.

Резюмируется: «Некоторые компоненты табака по действию напоминают антидепрессанты, но побочные эффекты курения значительно «перевешивают» любые временные улучшения».

Ранее стало известно, на сколько лет продлевает жизнь отказ от курения.