Fight Fight Fight: Трамп выпустил собственный парфюм

Зеленский заявил о 800 тысячах войск РФ в Украине
В двух областях отменили графики отключения
Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав
«Укрэнерго» обнародовало график отключений во вторник, 10 декабря
Потери РФ в войне превысили 755 тысяч солдат
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи для Украины
Зеленский ответил, что нужно для завершения войны
Генштаб обновил потери РФ на 9 декабря
Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине
Зеленский обнародовал потери Украины в войне