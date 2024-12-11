Fight Fight Fight: Трамп выпустил собственный парфюм

Избранный президент США Дональд Трамп выпустил собственный парфюм под названием Fight Fight Fight («Борись, борись, борись»). Есть ароматы как для мужчин, так и для женщин, флакон стоит $199.

Трамп заявил о выходе нового парфюма в социальных сетях и подчеркнул, что серия ограничена, а одеколон и туалетная вода могут стать прекрасным рождественским подарком для всей семьи.

Запах одеколона содержит нотки пряностей, экзотических деревьев, огурца, цитрусовых, базилика, мяты, травы и перца.