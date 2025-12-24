ВСУ вышли из Северска, — Генштаб

В Генеральном штабе опубликовали информацию о ситуации в районе населённого пункта Северск на Донетчине, отметив, что ВСУ официально отошли из города для сохранения личного состава и боеспособности.

«В районе Северска продолжаются тяжёлые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и несмотря на значительные потери продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населённого пункта. Силы обороны Украины во время боёв за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой», — отметили в заявлении.

В Генштабе пояснили, что захватчики смогли продвинуться вследствие значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.

В настоящее время город остаётся под огневым контролем наших войск.

Оккупантам, находящимся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения.

В то же время Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.

Напомним, потери РФ за время полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек.