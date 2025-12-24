На переговорах по Украине обсуждается четыре итоговых документа, — посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на переговорах по Украине стороны обсуждают сейчас четыре документа. Вашингтон в свою очередь пытается понять, на что максимально готова пойти РФ для завершения войны. Об этом сообщает Fox News.

В ходе беседы ведущая напомнила, что, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, он не может с уверенностью сказать, что будет достигнут мир. Сейчас многое зависит от России.

«Я думаю, есть хорошая вероятность того, что мы к нему (миру) придем. Я думаю, есть хорошая вероятность, что мы к нему не придем. Здесь, конечно, не хватает каком-либо признаков того, что Россия согласно с чем-то из того, что обсуждается за столом переговоров в Майами», — говорил Вэнс.

Комментируя это Уитакер сказал, что стороны сейчас действительно близки к миру, как никогда. Однако мяч сейчас действительно на стороне России. По словам посла США при НАТО, что сейчас на столе четыре документа, которые обсуждаются в режиме реального времени.

«Это мирный план из 20 пунктов, а также своего рода многосторонние гарантии безопасности, гарантии безопасности от США, а также план экономического роста и процветания после установления мира», — рассказал Уитакер.

Он добавил, Вашингтон сейчас хорошо понимает, чего хочет Украина. Но в то же время в США пытаются понять, на что максимально готова пойти Россия.

«Я имею ввиду, что они продолжают ночью наносить массирование удары по Украине. Я имею ввиду, что это в некоторой степени говорит само за себя», — заявил посол.

Он подчеркнул, что Россия — это единственная сторона, которая не заявила, что она озабочена количеством потерь.

Также Уитакер сказал, что президент США Дональд Трамп является единственным, кто, как главный миротворец, «может усадить обе стороны за стол переговоров и посмотреть, сможет ли он заключить сделку».

«В чем президент Трамп действительно хорош, (что) даже несмотря на весь хаос... он все еще готов довести мирное соглашение до конца и посмотреть, есть ли такая возможность. И я думаю, что в этот момент, когда мы вступаем в рождественский сезон и все празднуем с нашими семьями, мы просто должны молиться о мире», — резюмировал Уитакер.

Напомним, что в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны РФ против Украины. Первоначальный вариант насчитывал 28 пунктов и был явно выгоден Москве, поэтому впоследствии документ был доработан и сокращен до 20 пунктов.