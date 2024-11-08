Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 705 880 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 8 ноября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 705 880 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 233 танка, 18 661 боевая бронированная машина, 20 226 артиллерийских систем, 1 245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 18 526 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 631 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 28 495 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 602 единицы специальной техники.

Ранее Шмыгаль рассказал, кто в первую очередь получит повестки.