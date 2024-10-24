Погода в Украине: синоптики сообщили, чего ждать в ближайшие дни

Синоптики сообщили, чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в пятницу, 25 октября, по стране сохраняется сухая умеренно теплая погода, небольшие дожди пройдут днем в восточных областях. Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой областях и в северо-восточной части туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 2-7, в западных областях около 0. Днем плюс 9-14, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге до 17 тепла.

В Киеве завтра будет сухо, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 11-13 тепла.

Также информируется, что в субботу, 26 октября, в Украине будет без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 2-7, на востоке, северо-востоке страны и в западных областях от 2 мороза до 3 тепла. Днем плюс 10-15, в восточных областях 8-13 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 12-14 тепла.

Ранее Шмыгаль оценил ситуацию со стартом отопительного сезона в Украине.