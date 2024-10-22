В Одесской области нашли обезглавленное и сожженное тело женщины

В лесополосе в Балтской общине Одесской области грибник нашел обезглавленное и сожженное тело женщины. Об этом пишет Думская со ссылкой на источники.

Отмечается, что труп пролежал там около месяца.

В полиции частично подтверждают эту информацию. По данным правоохранителей, обгоревшее и изуродованное тело было обнаружено вчера вечером, 20 октября. На месте происшествия работали следователи, судебно медицинские эксперты, криминалистическая лаборатория, кинологи, оперативники и другие специалисты.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Напомним, на одесском пляже найден труп бывшего владельца рынка «Седьмой километр».