Появились жуткие подробности кровавого ДТП в Киеве

Киевская городская прокуратура поведала жуткие подробности ДТП, которое случилось утром понедельника, 21 октября, на улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе. Там водитель грузовика «Газель» на полной скорости влетел в маршрутное такси «Атаман» с пассажирами.

Увы, не обошлось без жертв.

Информируется: «Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажирок – 72-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще не известно».

Ранее мы писали, что в Киеве грузовик влетел в маршрутку.