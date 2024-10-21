Названо число бедняков на Земле

Специалисты Программы развития ООН и британской Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческим развитием высчитали число бедняков в мире. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что 1,1 миллиарда глобального населения живут в условиях нищеты.

Добавляется, что сразу 40% из них (455 миллионов человек) проживают в странах, охваченных войнами, нестабильностью и/или низким уровнем миролюбия.

В докладе говорится: «Мы выявили, что уровень бедности в районах, затронутых конфликтом, намного выше. В странах, находящихся в состоянии войны, более одного из трех человек являются бедными (34,8%), тогда как в странах, не затронутых конфликтом, по данным Программы данных о конфликтах Уппсалы, это один из девяти (10,9%)».

Указывается на то, что более половины бедняков это дети в возрасте до 18 лет (584 миллиона человек).

Также во всем мире почти треть (27,9%) живут в бедности по сравнению с 13,5% взрослых.

Резюмируется, что подавляющее большинство бедных не имеет санитарных условий (828 миллионов человек), жилья (886 миллионов человек) или топлива для приготовления пищи (998 миллионов человек).

Ранее мы писали, что мировые толстосумы удвоили свое состояние за несколько лет.