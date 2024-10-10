Потери РФ в войне превысили 665 тысяч военных

Украинские военные за сутки уничтожили 1080 российских оккупантов. С начала вторжения в Украину потери РФ составили около 665 200 бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
— танков — 8945 (+1) ед.;
— боевых бронированных машин — 17765 (+14) ед.;
— артиллерийских систем — 19263 (+41) ед.;
— РСЗО — 1225 (+2) ед.;
— средств ПВО — 976 (+3) ед.;
— самолетов — 369 ед.;
— вертолетов — 328 ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 16767 (+49) ед.;
— крылатых ракет — 2619 (+1) ед.;
— кораблей/катеров — 28 ед;
— подводных лодок — 1 ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 26314 (+74) ед;
— специальной техники — 3386 (+1) ед.
Напомним, Россия в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери в войне.