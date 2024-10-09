В Германии заявили о новых поставках IRIS-T в Украину

Германия передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности (SLM), а также малой дальности (SLS). Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг в интервью RND.

По его словам, на прошлой неделе Германия доставила батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS.

Фройдинг добавил, что в этом году Германия передаст Украине еще две зенитные системы.

Немецкий генерал также сообщил, что продолжатся поставки легкой бронетехники и основных боевых танков, а также значительного количества артиллерийских боеприпасов.

Следует отметить, что батарея IRIS-T SLM (системы ПВО средней дальности) была софинансирована Норвегией по немецкой инициативе.

IRIS-T — зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия немецкого производства. Это одна из самых современных систем ПВО в Германии. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

IRIS-T показал свою эффективность в Украине. После этого многие страны заказать эти системы для своей ПВО.

Напомним, Германия продолжит укреплять ПВО Украины.