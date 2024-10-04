Екатерина Симонова: запорожская экс-чиновница хранила наркоту, - СМИ

Екатерина Симонова, экс-директор департамента культуры и туризма Запорожского горсовета, получила подозрение полиции по хранению наркотических средств. Как пишут СМИ, 30 августа 2022 года детективы НАБУ провели обыски у Екатерины Симоновой и изъяли iPhone 13 Pro и косметичку розового цвета, в которой следователи обнаружили "девять прозрачных полиэтиленовых пакетиков с остатками порошкообразного вещества белого цвета и однообразный веществ. белого цвета”.

Были обнаружены скрученные купюры – 100 евро и 1000 венгерских форинтов. iPhone 13 Pro, купюры и порошкообразные вещества были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и изъяты. Сама Екатерина Симонова подтвердила детективам, что сумка, в которой лежала косметичка, принадлежит ей.

Директор департамента культуры и туризма Екатерина Симонова была уволена с должности 6 июля 2023 года.

В настоящее время Екатерина Симонова является сотрудницей ООО "Метинвест Холдинг".

По сообщению местных СМИ, Екатерина Симонова якобы долгое время была любовницей топ-менеджера Метинвеста Виталия Киселя и нардепа Мусы Магомедова.