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Новости > Немцы разгадали одну из тайн происхождения жизни на Земле

Немцы разгадали одну из тайн происхождения жизни на Земле

Александр Панько
02.10.24 12:01
148
Немцы разгадали одну из тайн происхождения жизни на Земле

Эксперты из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана в Германии разгадали одну из тайн происхождения жизни на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они выявили вероятную эволюционную среду, в которой нуклеиновые кислоты (основные строительные блоки жизни) могли бы обеспечить собственную репликацию.

Подчеркивается, что данный процесс мог привести к возникновению жизни на нашей планете.

На данный момент общепринятая теория этого вопроса базируется в том, что репликация генетического материала (нуклеиновых кислот ДНК и РНК) была центральным и критическим процессом.

Поясняется, что молекулы РНК способны хранить генетическую информацию и катализировать собственную репликацию посредством формирования двухцепочечных спиралей.

Добавляется, что сочетание этих способностей позволяет им мутировать, развиваться и адаптироваться к различным средам и в конечном итоге кодировать белковые строительные блоки жизни.

Ученые говорят, что для того, чтобы это произошло, нити РНК должны не только реплицироваться в двухцепочечную форму, но и снова разделяться, чтобы завершить цикл воспроизведения.

Сейчас же немцы построили лабораторную модель, в которой восходящий поток воды испаряется на пересечении с перпендикулярным потоком газа, что приводит к накоплению молекул растворенного газа на поверхности.

Указывается, что тот же поток газа вызывает круговые токи в воде.

За пять минут после начала опыта произошло трехкратное накопление ДНК, тогда как через час на границе раздела накопилось в тридцать раз больше цепочек ДНК.

Сообщается, что специалисты использовали метод, называемый FRET-спектроскопией, для измерения разделения цепей ДНК – высокий сигнал FRET показывает, что цепи ДНК все еще связаны, тогда как низкий FRET указывает на то, что цепи разделены.

После того, как исследователи наложили данные на моделирование потока воды, оказалось, что вихрь на границе раздела газа и воды вызывал увеличение концентрации соли в растворе, что потенциально могло привести к разделению нитей ДНК.

Резюмируется, что моделирование условий зарождения жизни на Земле поможет искать обитаемые среды на других планетах.

Ранее японцы выяснили, где могла зародиться жизнь на Земле.

Тэги: ученые, мир, жизнь, Земля, наука

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