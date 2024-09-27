Власти Боливии объяснили, почему хотят вступить в БРИКС

Глава МИД Боливии Селинда Соса объяснила, почему ее страна желает вступить в БРИКС. Об этом она сказала на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Дипломат говорит: «Мы заинтересованы в БРИКС, потому что мы считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться».

Селинда Соса добавила: «У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса».

Ранее еще одна африканская страна пожелала вступить в БРИКС.