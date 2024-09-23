Нефть выросла в цене – названа причина

Нефть растет в цене. Стало известно, почему так происходит.

В понедельник, 21 сентября, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на биржевых торгах поднялась на 0,84%, до 74,31 доллара за баррель.

При этом цена ноябрьских фьючерсов WTI подросла на 0,9% до 71,65 доллара.

Основатель компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари пояснила, почему так происходит.

Говорится: «Настроения поддерживаются благодаря резкому сокращению ставки ФРС».

Как известно, по итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020-го года понизил учетную ставку на 0,5% до 4,75-5% годовых.

Добавляется: «Но в какой-то момент мы можем увидеть, как нефть вновь окажется под понижательным давлением, так как ажиотаж вокруг ФРС угаснет и внимание нефтяного рынка вернется к проблеме ухудшения спроса».

Ранее мы писали, что цена золота на бирже продолжает зашкаливать.