Этапы старения человека: ученые выяснили кое-что новое

Человек по-настоящему стареет лишь дважды в жизни. Об этом пишет The Guardian.

Cогласно исследованию, самые резкие возрастные изменения происходят в 44 года и 60 лет. Именно в этот период начинают проявляться возрастные проблемы и болезни.

В течение 7 лет врачи анализировали состояние 108 добровольцев, чтобы прийти к этим выводам. Это открытие противоречит традиционному представлению о старении как о постепенном процессе.