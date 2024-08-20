Этапы старения человека: ученые выяснили кое-что новое

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Рада запретила российскую церковь в Украине
Жители Мирнограда прячут своих детей от эвакуации
Германия передаст Украине еще две системы IRIS-T
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Президент Чехии призвал принять Украину в НАТО еще до завершения войны
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Воздушные силы предупредили об активности вражеских бомбардировщиков Ту-95МС