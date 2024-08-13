Названа приправа, которая снижает уровень сахара в крови

Ученые узнали о том, как снизить уровень сахара в крови. Этому помогут перемолотые семена пажитника.

Указывается, что их употребление натощак снижает уровень сахара в крови сразу на 25%.

Во время опыта добровольцы, которые болели сахарным диабетом, восемь недель ежедневно употребляли по десять граммов перемолотых семян пажитника.

Поясняется, что пажитник – это травянистая однолетняя пряная культура из семейства Бобовых, используемая в кулинарии в качестве приправы.

Их семена подопытные добавляли в йогурт или употребляли после вымачивания в горячей воде.

В итоге оказалось, что второй способ применения семян помог добровольцам снизить уровень глюкозы натощак на 25%, уровень триглицеридов на 30%, а уровень холестерина ЛПНП на 30,6%.

Также информируется, что у людей, которые добавляли пажитник в йогурт, значительных улучшений показателей состояния здоровья не наблюдалось.

Добавляется, что подобный терапевтический эффект объясняется содержанием в семенах пажитника большого количества клетчатки, то есть полезных растительных волокон, которые замедляют усвоение углеводов в организме, тем самым помогая избегать сохранять глюкозу в крови на стабильном уровне.

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