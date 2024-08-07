В России прогнозируют крах нефтегазовой экономики

После потери доступа к западным технологиям и ключевым рынкам сбыта Россия уже не сможет вернуться к прежним объемам экспорта углеводородов ни в физическом, ни в денежном выражении. Такой прогноз сделали эксперты Института энергетических исследований Российской академии наук (ИЭИ РАН), передает The Moscow Times.

По их оценке, в ближайшие 25 лет экономика потеряет 40% топливного экспорта, а доходы от него сократятся в 2,8 раза.

Валютная выручка от экспорта углеводородов, на которую десятилетиями импортировались технологии и ширпотреб, с $315 млрд в довоенном 2021 году упадет до $146 млрд к 2030-му. А в 2050 году составит всего $114 млрд.

Экспорт нефти и нефтепродуктов, согласно прогнозу РАН, к середине XXI века будет на четверть ниже довоенного (167 млн ​​тонн в год против 217 млн), а доходы от него упадут в 3,4 раза — с $238,2 млрд до $70,8 млрд. Экспорт газа, упавший до уровней 1985 года после потери Газпромом европейского рынка, возобновится до 193 млрд кубометров в год, но останется на четверть ниже довоенного (259 млрд кубов). Газовые доходы экономики при этом сократятся на 43% — с $76,3 млрд. до $43,3 млрд. в год.

Экспорт угля, по прогнозу РАН, рухнет более чем в 10 раз за 25 лет — с 208 до 20 млн тонн в год.

Получение выручки от экспорта топлива, в основном нефти, нефтепродуктов и газа, являлось одним из главных факторов восстановления российской экономики, отмечают эксперты ИЭИ РАН. Они напомнили, что взлет цен на нефть и газ породил «экономическое чудо» первых президентских сроков Владимира Путина.

В конце 2010-х экспорт углеводородов обеспечивал до трети российского ВВП. Но в ближайшие десятилетия ТЭК «потеряет былую роль „локомотива“ экономики России», а его вклад в ВВП уменьшится в пять раз, говорится в статье.

Эксперты отмечают, что и без того вялое развитие экономики страны усиливают беспрецедентные санкции, подвергая сомнению возможность выполнения этих функций.

Напомним, Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира.