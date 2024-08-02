«Укрэнерго» продолжает баловать украинцев

«Укрэнерго» рассчитывает обойтись без отключений электроэнергии в пятницу. Об этом компания сообщила в четверг, 1 августа.

«2 августа отключения электроэнергии не прогнозируются. При изменении ситуации — о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Энергетики просят граждан по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Именно сейчас активно работают солнечные электростанции.

Напомним, Украина работает над тем, чтобы энергетика была вне ракетных атак РФ.