Писториус сказал, когда состоится следующий Рамштайн

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в Брюсселе за неделю до Мюнхенской конференции безопасности. Она пройдет 14-16 февраля. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы договорились в Рамштайне с Остином (министр обороны США Ллойд Остин — ред.) и группой пяти (Британия, Франция, Италия, Польша, Германия), что следующая встреча контактной группы по вопросам поддержки Украины должна состояться, как всегда, за неделю до Мюнхенской конференции безопасности в Брюсселе, когда там соберутся министры обороны НАТО», — рассказал Писториус.

По его словам, для контактной группы обычное дело встречаться один раз в «Рамштайне», а затем — в Брюсселе.

«Что будет после этого — мы не знаем, это будет зависеть от новой администрации в Вашингтоне. Увидим», — добавил Писториус.

Напомним, Германия в январе развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной.