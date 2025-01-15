У Трампа обещают дать Тайваню вооружения на гигантскую сумму

Советник будущего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц сделал резонансное заявление. По его словам, при новой администрации Белого дома собираются ускорить производство вооружений для Тайваня на фоне невыполненных заказов на более чем 20 миллиардов долларов.

Он отметил: «У нас накопилось более 20 миллиардов долларов невыполненных заказов, за которые они заплатили, и нам нужно приложить немало усилий для их выполнения, чтобы дать им то, за что они заплатили, в качестве меры сдерживания».

Стоит добавить, что, по данным исследовательского Института Катона, объем невыполненных заказов США перед Тайванем составляет почти 22 миллиарда долларов по состоянию на декабрь 2024-го года.

Ранее Китай предрек скорое воссоединение с Тайванем.