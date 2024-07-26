В G7 заявили о прогрессе по кредиту Украины на $50 млрд

Страны Большой семерки, вероятно, до октября заключат рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 50 млрд долларов с привлечением доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает Reuters.

Джентилони отметил, что 24 июля, министры G7 провели встречу по кредиту для Украины. По его словам, удалось добиться значительного прогресса в технических и юридических аспектах кредита.

«Я уверен, что мы сможем заключить соглашение до октября. Под октябрем я имею в виду рамки», — уточнил еврокомиссар.

Кредит в размере 50 млрд долларов будет обслуживаться за счет доходов, полученных от активов российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов, замороженных на Западе после вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года.

Хотя среди G7 нет единодушной поддержки конфискации активов, существует согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.

Напомним, Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка.