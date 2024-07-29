Названы два продукта, которые способны «свести в могилу»

Эксперты из Национального института рака в Мэриленде в США назвали два продукта, которые убивают нас больше всего. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что риск преждевременного ухода из жизни по причине диабета и болезней сердца повышается при злоупотреблении сладкими напитками и переработанным мясом.

Во время своей работы американцы оценили сведения о состоянии здоровья и рационе питания более 540 тысяч человек, которые были привлечены к участию в научной работе в середине 1990-х годов.

Указывается также, что на момент начала опыта им было от 50 лет до 71 года.

Специалисты оценили общее количество потребляемых участниками ультра-обработанных пищевых продуктов (фабричных кондитерских изделий, фастфуда, блюд быстрого приготовления, напитков на основе сахара) и установили связи между конкретными продуктами питания и развитием определенных заболеваний.

В итоге оказалось, что активное потребление переработанного мяса (сосисок, колбасы, бекона, котлет для бургеров) и подслащенных сахаром напитков коррелировало с наиболее высоким риском развития сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний, а также повышенной вероятностью летального исхода в связи с их осложнениями.

Ранее ученые поведали о пользе голодания для пожилых людей.