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Новости > Названы два продукта, которые способны «свести в могилу»

Названы два продукта, которые способны «свести в могилу»

Агата Кловская
29.07.24 15:53
199
Названы два продукта, которые способны «свести в могилу»

Эксперты из Национального института рака в Мэриленде в США назвали два продукта, которые убивают нас больше всего. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что риск преждевременного ухода из жизни по причине диабета и болезней сердца повышается при злоупотреблении сладкими напитками и переработанным мясом.

Во время своей работы американцы оценили сведения о состоянии здоровья и рационе питания более 540 тысяч человек, которые были привлечены к участию в научной работе в середине 1990-х годов.

Указывается также, что на момент начала опыта им было от 50 лет до 71 года.

Специалисты оценили общее количество потребляемых участниками ультра-обработанных пищевых продуктов (фабричных кондитерских изделий, фастфуда, блюд быстрого приготовления, напитков на основе сахара) и установили связи между конкретными продуктами питания и развитием определенных заболеваний.

В итоге оказалось, что активное потребление переработанного мяса (сосисок, колбасы, бекона, котлет для бургеров) и подслащенных сахаром напитков коррелировало с наиболее высоким риском развития сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний, а также повышенной вероятностью летального исхода в связи с их осложнениями.

Ранее ученые поведали о пользе голодания для пожилых людей.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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