Диетолог назвала самое полезное масло для пожилых людей

Российский диетолог Елена Соломатина заявила, что оливковое масло является идеальным для пожилых людей. Она поведала о его пользе.

По ее словам, оно способно оказать положительное влияние на их сердечнососудистую систему.

Напоминается, что данный продукт стал незаменимым компонентом средиземноморской диеты, которую считают эталоном здоровья.

Рекомендуется включать в свой ежедневный рацион питания по ложке оливкового масла extra vergin и добавлять его в салаты.

Добавляется, что на рафинированном масле можно также жарить, тушить и запекать пищу.

Специалист рассказала: «У рафинированного оливкового масла выше температура дымления по сравнению с подсолнечным. Оно не скоро прогорает, и на нем можно дольше жарить (хотя в пожилом возрасте это не рекомендуется), тушить, запекать. Оно не так быстро переходит в трансжиры, которые разрушают клетки, вредят сердечнососудистой системе, вызывают онкологию и воспаление».

Ранее австралийцы поведали о небывалой пользе листьев оливы.