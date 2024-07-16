Стало известно, как время для людей идет быстрее

Эксперты из университета Аль-Садик в Ираке выяснили кое-что весьма любопытное. Оказалось, что время все же может ускоряться.

По их словам, в преддверии праздника время летит быстрее по ощущениям людей, которые позитивно относятся к торжеству.

Подчеркивается, что это чувствуют люди всех возрастов.

В проведенном опросе принимали участие около тысячи британцев и иранцев.

Добровольцев попросили рассказать о том, согласны ли они с утверждением о том, что с каждым годом Рождество или Рамадан наступают быстрее.

Ученые собрали информацию о демографических характеристиках испытуемых и их социальной жизни. После этого с помощью специальных когнитивных тестов они оценили функцию памяти каждого из них.

В итоге выяснилось, что 70% и 76% испытуемых из двух исследуемых групп соответственно отмечали ускорение времени перед праздниками.

Добавляется, что чаще других об этом сообщали люди, которые намеренно отлеживали течение предпраздничного времени, были забывчивы или выражали любовь к конкретному поводу для торжества.

Интересно, что возраст не оказывал влияния на восприятие времени.

Информируется, что время бежало быстрее по мнению общительных людей с развитыми социальными навыками и широким кругом знакомств.

Резюмируется, что такие результаты частично опровергают мнение о том, что ощущение скорости времени обостряется в пожилом возрасте.

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