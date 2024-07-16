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Новости > Ученые узнали о белках кое-что интересное

Ученые узнали о белках кое-что интересное

Агата Кловская
16.07.24 16:22
117
Ученые узнали о белках кое-что интересное

Международная группа экспертов из Великобритании и Японии узнала кое-что интересное о белках. Появились данные их отчета.

В ходе своей работы ученые проанализировали различия в умственных способностях этих животных, живущих в дикой природе и в городах.

Специалисты во время опыта следили за евразийскими рыжими белками, то есть видом, который процветает в городской среде. Происходило это в одиннадцати районах города Обихиро на японском острове Хоккайдо.

Всего подопытными стали 38 белок.

Исследователи пытались понять, смогут ли те решить задачу по добыче еды из прозрачного контейнера.

В итоге оказалось, что городские условия во многих случаях влияли на результаты животных в задачах на обобщение и запоминание, как на популяционном, так и на индивидуальном уровне: или снижая, или же повышая результаты в зависимости от сочетания характеристик.

Приводится такой пример: возросшее прямое и косвенное воздействие человека привело к снижению успешности в задачах обобщения или памяти на уровне популяции, а вот увеличенное прямое вмешательство человека привели к ускоренному решению проблем на индивидуальных уровнях.

Поясняется, что городские белки либо быстро сдавались и отказывались от выполнения задачи, либо быстро находили ее решение.

Дело в том, что в городе животные постоянно испытывают больше стресса.

Резюмируется, что из-за этого некоторые белки быстрее сдаются и отправляются на поиски пищи в другое место, однако их сородичи проявляют больше изобретательности и быстро решают поставленные задачи.

Ранее ученые узнали о летучих мышах кое-что удивительное.

Тэги: ученые, мир, наука, белки

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