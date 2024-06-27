ДТП во Львовской области: пострадали велосипедистки сборной Украины

В прошлую среду, 26 июня, около 12-50 возле села Солонско на автодороге Песочная-Сходница во Львовской области произошло резонансное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что в аварии пострадали три велосипедистки сборной Украины.

Информируется, что водитель автомобиля Peugeot-407 совершил столкновение с 17-летней велосипедисткой из Киевской области, которая столкнулась с еще двумя велосипедистками – 17-летними жительницами Киевской и Николаевской областей.

Увы, девушки получили травмы и были доставлены в больницу.

Уточняется, что пострадавшие входят в состав сборной нашей страны и проводили тренировку.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту ЧП за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Ранее во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто.