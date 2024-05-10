Трамп вызвал Байдена на дебаты в Белом доме – тот согласился

В США продолжается предвыборная лихорадка. Экс-президент страны Дональд Трамп вызвал на дебаты, которые должны пройти в Белом доме, нынешнего главу государства Джо Байдена.

В социальной сети Truth Social он написал: «Дорогой Джо, мы могли бы провести это в Вашингтоне, даже точно указать на Белый дом, или в Нью-Йорке, когда твои радикальные левые фашисты закончат вмешательство в выборы против твоего политического оппонента – меня».

Политик добавил, что хочет обсудить с оппонентом нашествие миллионов мигрантов, падение экономики, инфляцию и цены на энергоносители.

Дональд Трамп отметил: «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!».

В свою очередь, Джо Байден фактически согласился на это.

Общаясь с журналистами в Белом доме, президент США сказал: «Организуйте это».

Добавим, что дебаты в три раунда должны пройти с 16 сентября по 9 октября.

Напомним, что участие в них не является для кандидатов обязательным.

Ранее Байден заявил, что Трамп не признает свое поражение на выборах.