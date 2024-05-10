Кэмерон призвал НАТО готовиться к войне с Россией

Правительства стран-союзников по НАТО должны увеличить расходы на оборону из-за угрозы масштабной войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет Politico.

Глава британской дипломатии подверг критике европейских союзников, которые «не желают инвестировать (в оборону) даже тогда, когда на нашем континенте идет война».

Он призвал союзников по НАТО установить «новый ориентир» расходов на оборону в размере 2,5% ВВП. В свою очередь Лондон пообещал достичь 2,5% к 2030 году.

Кэмерон также заявил, что «безопасность, безусловно, будет в бюллетене для голосования» на всеобщих выборах в Британии осенью этого года.

«Этот мир более опасен, более нестабильный, более конфронтационный, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно — не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас», — сказал глава британского МИД.

Напомним, Путин готов к небольшой военной операции против НАТО.