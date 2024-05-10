Россия может усилить атаки на Украину, — CNN

По данным западной разведки, Россия в ближайшее время усилит воздушные и наземные атаки на территорию Украины, чтобы воспользоваться временем, которое понадобится для того, чтобы Киев получил достаточное количество оружия и боеприпасов из недавно принятого пакета военной помощи США. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Собеседник CNN пояснил, что между решением о предоставлении помощи и отправкой боеприпасов и военной техники пройдет время, которое РФ будет стараться максимально использовать для достижения захватнических целей.

Он отметил, что промедление на Западе стало причиной определенных потерь на фронте.

«Западные и украинские чиновники считают, что ближайшая угроза усиления атак РФ связана с планами России осуществить масштабное наступление „в начале лета“. В этом контексте они упоминают продолжение Россией частичной мобилизации», — пишет CNN.

Там предположили, что лучшим сейчас будет для украинцев — удержать линию фронта.

«В последние недели Россия бросила огромные ресурсы на украинскую оборону по всему восточному фронту, продвигаясь к трем ключевым точкам: военного узла Покровска к западу от Авдеевки; стратегических высот города Часов Яр близ Бахмута и Курахово на юго-востоке», — добавляют аналитики агентства.

Напомним, Госдеп США анонсировал поставки новых вооружений Украине в ближайшие недели.