Германия купит для Украины три системы HIMARS

Германия вместе с США передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами.

«Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS», — сказал он.

Они находятся сейчас на балансе других западных вооруженных сил, добавил глава германского минобороны.

«Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны есть НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире», — подчеркнул Писториус.

Напомним, Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины.