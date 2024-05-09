В США прокомментировали российский удар по энергетике Украины

США обеспокоены ударами РФ по украинской энергетической инфраструктуре и продолжат тесное взаимодействие с украинской стороной, чтобы оказывать наиболее необходимую поддержку. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Очевидно, когда речь идет об энергетических сетях, это вызывает беспокойство. Мы будем в дальнейшем отслеживать это», — сказала представитель администрации Байдена в ответ на вопрос о целенаправленных ударах российских ракет и БПЛА по энергообъектам в Украине.

Напомним, российские войска ночью 8 мая атаковали Украину 55 ракетами разных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.