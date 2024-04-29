Американцы уверяют, что Девятая планета Солнечной системы таки существует

Эксперты из Калифорнийского технологического института говорят, что Девятая планета Солнечной системы таки существует и это вовсе не миф. Появились данные их отчета.

Специалисты уверяют, что обнаружили этому убедительные статистические доказательства.

Уточняется, что находится она на краю Солнечной системы.

Сообщается, что ученые проанализировали движение транснептуновых объектов, то есть небесных тел различного размера, расположенных за пределами орбиты Нептуна.

Сказано, что к ним относятся карликовые планеты Плутон и Эрида.

Также американцы провели компьютерное моделирование с учетом новых данных об их траекториях.

Выяснилось, что их перемещения указывают на существование Девятой планеты.

Астрономы предполагают, что она может быть примерно в пять раз массивнее Земли и находится в пятьсот раз дальше от Солнца, чем наша планета.

Они отмечают: «Столь большая дистанция затрудняет поиски, так как почти невидимый Плутон расположен только в сорок раз дальше от Солнца по сравнению с Землей».

Резюмируется, что новые телескопы и методы изучения космоса позволят им заглянуть вглубь внешних границ Солнечной системы.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.