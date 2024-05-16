Концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству ПВО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО. Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Так, он объявил на ежегодном общем собрании, что они планируют создать еще одно совместное предприятие в Украине в области противовоздушной обороны.

Он также объявил, что обещанные в настоящее время 40 БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину начиная с этого месяца и до сентября.

При этом, омечается, что, вероятно, пройдет еще как минимум год или два, прежде чем производство сможет начаться.

При этом никаких дополнительных подробностей не сообщалось.

Напомним, Украина и США будут вместе производить системы ПВО.