Погода в Украине: чем побалует небесная канцелярия в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что во вторник, 30 апреля, будет без осадков, только в Крыму ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с, в юго-восточной части днем местами порывы 15-18 м/с. Ночью плюс 4-9, на юге и востоке 8-13 тепла. Днем плюс 18-23, на Закарпатье до 25 тепла. На высокогорье Карпат ночью от 0 до плюс 5, а днем 13-18 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 7-9 тепла, а днем в районе плюс 20.

В среду, 1 мая, должно быть без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с. Ночью плюс 5-10, на юге Украины 9-14 тепла. Днем плюс 19-24.

В украинской столице послезавтра дожди не прогнозируются. Ветер восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 8-10, а днем 21-23 тепла.

Ранее мы писали, что в Украину идет новая волна похолодания – синоптик назвал дату.