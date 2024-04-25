Трагедия во Львовской области: в пункте приема металлолома прогремел взрыв – погибли люди

В минувшую среду, 24 апреля, в селе Старый Яр Львовской области произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что в пункте приема металлолома прогремел взрыв.

Его жертвами стали два человека, еще один получил ранения.

Выяснилось, что 58-летняя жительница села вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома.

Во время взвешивания металла произошел взрыв.

Информируется, что на месте инцидента погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема – 42-летняя местная жительница.

При этом женщина, которая приехала с погибшим, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

Сейчас правоохранители выясняют причину взрыва, на месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовщины.

По даному факту открыто уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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