Французов напоили элитной водой… с фекалиями

Необычное ЧП произошло во Франции. Компания Nestlе объявила об уничтожении двух миллионов бутылок элитной воды марки Perrier.

Как подтвердили в компании, в одной из скважин в департаменте Гар на юге страны еще 10 марта выявили бактерий фекального происхождения (бактерии группы кишечной палочки), а также синегнойной палочкой.

Там уверяют, что обнаружены только точечные микробиологические отклонения, возникшие после очень сильных дождей.

Людям говорят, что вода в остальных бутылках, поступивших на рынок, якобы безопасна для употребления.

Ранее уже была информация о том, что водные ресурсы, эксплуатируемые Nestlе в Вержезе, вот как несколько лет подвергаются регулярному загрязнению. Подобная проблема наблюдается и на заводе компании в Вогезах на северо-востоке Франции, где производятся бренды Vittel, Hеpar и Contrex.

Ранее мы писали, что Англия превращается в «остров какашек».