Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 апреля

Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 апреля

Александр Панько
25.04.24 09:36
116
Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 апреля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронтах на четверг, 25 апреля.

За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения.

Противник нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеновка, Очеретино, Бердычи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ была отражена 1 атака россиян в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Говорится, что на Лиманском направлении противник 19 раз атаковал позиции украинских военных в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 25 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 27 атак противника в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где противник 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам поведали, что на Ореховском направлении Россия 1 раз атаковала позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.

Кроме этого, на Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские войска из плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил 4 безуспешные атаки позиций ВСУ.

За сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава России. Силами и средствами ПВО были уничтожены 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных дрона россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава России.

Ранее Китай сделал очередное заявление по поводу войны в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.04.24 10:46

Кабмин запретил выдавать паспорта за границей

25.04.24 10:45

Жители Киева массово бросились получать загранпаспорта

25.04.24 10:23

Ученые объяснили, почему с возрастом люди становятся медлительными

25.04.24 10:12

Французов напоили элитной водой… с фекалиями

25.04.24 10:10

Джо Байден подписал закон о помощи Украине

25.04.24 09:58

Финансист объяснил, почему в Украине подскочил курс доллара

25.04.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 462 980 солдат

24.04.24 21:08

Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

24.04.24 16:46

Еврокомиссия выделила Украине еще один транш на 1,5 млрд евро

25.04.24 10:10

Джо Байден подписал закон о помощи Украине

25.04.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 462 980 солдат

24.04.24 16:46

Еврокомиссия выделила Украине еще один транш на 1,5 млрд евро

24.04.24 15:52

Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины

24.04.24 14:47

Британия передаст Украине высокоточные авиабомбы, — СМИ

24.04.24 13:45

США готовят оружие для Украины на $1 млрд, — СМИ

24.04.24 11:16

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ

24.04.24 10:28

Сенат США проголосовал за помощь Украине

24.04.24 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 940 солдат

23.04.24 13:18

Для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг

19.04.24 16:45

Стало известно о страшном последствии дефицита сна

19.04.24 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 457 830 солдат

19.04.24 10:44

Итальянцы назвали простой способ снизить уровень сахара в крови

19.04.24 13:01

Как оказалось, качество сна человека можно определить… по его походке

19.04.24 12:09

Названы витамины, которые снижают риск диабета

19.04.24 10:25

Трамп едко высказался по поводу помощи Украине

19.04.24 15:02

Ученые бьют тревогу: пластик может погубить морских обитателей

19.04.24 10:32

Стало известно о непростой жизни Пугачевой в Израиле

19.04.24 09:40

Война в Украине: ситуация на фронтах на 19 апреля

19.04.24 11:43

Синоптики предупредили киевлян о надвигающемся шторме

Фото и Видео
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
На Киевщине произошел перелив воды через дамбу
На Киевщине произошел перелив воды через дамбу
Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета
Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Заленский приехал к военным в Донецкую область
Заленский приехал к военным в Донецкую область
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
В Стрые жестоко избили школьницу и сняли все на видео
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Единорог Тельма (2024): трейлер и дата выхода нового мультика от Netflix
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Прощай, Земля (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
Шоу восьми (2024): тизер и дата выхода нового триллера
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.