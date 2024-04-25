Война в Украине: ситуация на фронтах на 25 апреля

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронтах на четверг, 25 апреля.

За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения.

Противник нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Андреевка, Евгеновка, Очеретино, Бердычи, Семеновка, Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское, Красногоровка, Константиновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области; Берислав, Ольговка, Крынки Херсонской области.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Сказано, что на Купянском направлении ВСУ была отражена 1 атака россиян в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Говорится, что на Лиманском направлении противник 19 раз атаковал позиции украинских военных в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 25 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 27 атак противника в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области.

Военные поведали, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где противник 21 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинцам поведали, что на Ореховском направлении Россия 1 раз атаковала позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.

Кроме этого, на Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские войска из плацдармов на левобережье Днепра. За прошлые сутки противник совершил 4 безуспешные атаки позиций ВСУ.

За сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава России. Силами и средствами ПВО были уничтожены 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 3 разведывательных дрона россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава России.

Ранее Китай сделал очередное заявление по поводу войны в Украине.