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Новости > Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ

Агата Кловская
24.04.24 11:16
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Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины будут уже в первом пакете, — СМИ

В следующем пакете американской военной помощи Украине стоимостью около миллиарда долларов впервые могут быть дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Во время брифингов в Конгрессе в последние недели представители администрации отметили, что США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности как часть нового пакета помощи», — говорится в публикации.

Представитель Белого дома отказался комментировать содержание пакета CNN, но сказал, что США «готовы быстро направить военную помощь Украине для удовлетворения ее неотложных потребностей в сфере боевых действий и противовоздушной обороны, как только законопроект пройдет Сенат и будет подписан».

Отмечается, что минувшей осенью США впервые передали Украине ATACMS средней дальности. Эти ракеты могут достигать цели на расстоянии около 160 км. При этом версия большей дальности способна бить на 300 км.

Новый пакет помощи будет предоставлен по механизму PDA — то есть оружие Украине будет поставляться из запасов американской армии, что является самым быстрым из доступных путей.

Напомним, Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины.

Тэги: США, Украина, ATACMS

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