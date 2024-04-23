Ученые рассказали о «психологии фастфуда»

Ученые из Австралии поведали о «психологии фастфуда». Появились данные их отчета.

Эксперты выяснили, почему люди склонны переедать вредной пищи.

По их словам, все дело в том, что чем больше порция фастфуда, тем вкуснее она кажется человеку.

Ведущий автор работы Соня Кунц говорит: «Согласно широко распространенному мнению, люди думают, что здоровая пища не может быть вкусной, и это озадачивает, потому что существует множество вариантов здоровой и вкусной еды».

Она добавила: «Мы хотели лучше понять, почему люди до сих пор формируют такое негативное мнение о здоровой пище. Это поможет нам побудить людей питаться здоровой пищей, не чувствуя, что им нужно жертвовать вкусом».

В исследовании приняли участие 350 человек, которым демонстрировали изображения различных блюд, часть которых относилась к здоровой еде, а другие были вредной пищей.

Также добровольцев попросили оценить предполагаемый вкус и пользу представленных угощений.

Выяснилось, что оба теста дали один и тот же результат: люди чаще всего считали наиболее вкусной нездоровую еду в больших порциях.

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