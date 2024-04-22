В ближайшие дни в Украине сохранится очень некомфортная погода

В ближайшие дни погода точно не порадует украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят о том, что ночью вторника, 23 апреля, в нашей стране прогнозируется небольшой дождь, днем без осадков, на юге и юго-западе страны ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью 3-8 тепла, в западных областях плюс 1-6, на поверхности грунта заморозки от 0 до минус 3. Днем будет 11-16 тепла, на Закарпатье и юго-востоке Украины плюс 16-21. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, ночью от 5 мороза до 0, а днем от 0 до плюс 5.

В Киеве завтра ночью пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 5-7 тепла, а днем плюс 13-15.

Эксперты небесной канцелярии информируют, что в среду, 24 апреля, в большинстве областей нашей страны пройдут дожди, ночью на Левобережье, днем в южной и восточной части без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на Правобережье, днем по Украине порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных и северных областях плюс 4-9, а днем 10-15 тепла. На остальной территории ночью 8-13 тепла, а днем плюс 18-23. На высокогорье Карпат мокрый снег, ночью от 5 мороза до 0, а днем от 0 до плюс 5.

В украинской столице послезавтра пройдет дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью 4-6 тепла, а днем плюс 12-14.

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