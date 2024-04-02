Украина применяет «умные» дроны для атак на энергетическую отрасль России, — CNN

Атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России стали возможными благодаря использованию беспилотников с большей дальностью и оборудованию некоторых из них искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает CNN.

Как пишет телерадиокомпания, Украина продолжает поражать огромную нефтегазовую промышленность России, которая, несмотря на запреты на импорт и ограничения цен, остается крупнейшим источником доходов для военной машины России. В целом атаки стали возможными не только благодаря использованию беспилотников с большей дальностью полета, но и интеграции искусственного интеллекта в некоторые дроны. ИИ, со своей стороны, помогает дронам ориентироваться и избегать глушения.

«Точность в условиях помех обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый самолет имеет бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, что позволяет нам поражать цели с точностью до метра», — рассказал близкий к украинской программе беспилотников источник CNN.

Аналитик Королевского института объединенных служб Ноя Сильвия, в свою очередь, рассказала о «машинном зрении», которое является разновидностью ИИ. По ее словам, оборудованный им дрон можно «научить» определять географию и цель, к которой он направляется. При этом БпЛА становится полностью автономным и не нуждается в связи со спутниками.

Эксперт по вопросам войны с использованием беспилотников и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень «интеллекта» пока еще очень низкий, поскольку технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины отказали CNN в комментарии относительно использования ИИ в дронах.

Напомним, дроны атаковали очередной российский НПЗ.