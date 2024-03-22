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Новости > Сергей Макогон обворовал государство и сбежал в Канаду, - СМИ

Сергей Макогон обворовал государство и сбежал в Канаду, - СМИ

Автор: «Фраза»
22.03.24 19:04
157
Сергей Макогон обворовал государство и сбежал в Канаду, - СМИ

Установлено, что за время руководства компанией «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергеем Макогоном к работе привлекались подрядчики сомнительного происхождения. При этом, как пишет Антикор, топ-чиновники по делам 2020-2022 годов заработали 4 млн грн.

у национальной газотранспортной компании есть собственный немалый департамент по юридическим вопросам, одним из направлений которого является представление интересов предприятия в судебных инстанциях. Как выяснилось при проработке реестра судебных решений, адвокаты «ЭКВО» не присутствовали во время большинства заседаний, в которых фигурировали как представители ООО «ОГТСУ».

А по делам, где была признана правота Оператора ГТС, привлеченные адвокаты проигнорировали возможность обратиться в суд с целью компенсации судебных издержек и таким образом вернуть средства на банковские счета предприятия из государственного сектора экономики.

Такие действия руководства ОГТСУ и юркомпании ЭКВО дали основания Национальной полиции зарегистрировать уголовное производство по признакам уголовного нарушения по статье 191. По данным в правоохранительных источниках, производство прямо касается экс-директора по юридическим вопросам Оператора ГТС Украины Даниила Трегубова и экс-генерального директора компании Сергея Макогона.

Оказалось, что Даниил Трегубов является практикующим адвокатом в Киеве и рассматривается на должность члена набсовета одного из ведущих предприятий критической инфраструктуры. Что касается бывшего главы Оператора ГТС Сергея Макогона, то, по источникам в энергетическом обществе, он уже больше года как покинул Украину и живет в Канаде. На основании каких документов Сергеей Макогон мог выехать за пределы Украины во время военного положения, пока не известно.

Тэги: Сергей Макогон

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