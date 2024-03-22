ФСБ заявила о «задержании семи представителей РДК» в Москве

Российская ФСБ заявила о «задержании в Москве семерых последователей «Российского добровольческого корпуса», сообщает провластное российское информагентство Интерфакс.

«ФСБ при силовой поддержке СОБР Главного управления Росгвардии по Москве предотвратила попытку создания в столице преступной группы из числа сторонников РДК», — говорится в сообщении.

Задержанные москвичи «поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций против представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», убеждают в ФСБ.

«В ходе обысков по местам жительства задержанных изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, а также «средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК», — сообщает СМИ.

В ФСБ добавили, что сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информагентство добавило, что в спецслужбе не раскрыли личности задержанных.

Напомним, в ГУР рассказали, как помогают РДК и «Свободе России» бороться с режимом Путина.