В Украине обнаружены древнейшие артефакты Европы

Древние каменные инструменты, найденные на западе Украины и датируемые возрастом 1.4 млн лет назад, могут быть старейшим свидетельством присутствия рода Homo в Европе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Сколы каменных орудий изначально были обнаружены на стоянке первобытного человека Королево в Закарпатской области Украины. В новом исследовании ученым удалось датировать слои осадочной породы, в которой находились фрагменты артефактов, и их возраст достигал более одного миллиона лет.

Пока что неясно, какой именно вид древнего человека (или обезьяны) изготовил эти инструменты, но, возможно, это был Homo erectus, первый вид, который освоил использование огня и был способен к прямохождению. Каменные орудия, вероятно, использовались для разделки мяса и, возможно, соскабливания шкур животных.

Самые ранние каменные орудия этого типа были найдены в Восточной Африке и датируются 2,8 миллиона лет назад. Новая находка позволяет предположить, что первые Homo, покинувшие африканский континент, могли выживать в различных средах, в том числе с более холодным климатом.