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Новости > Джоан Роулинг: на писательницу «настучал» транссексуал

Джоан Роулинг: на писательницу «настучал» транссексуал

Агата Кловская
09.03.24 19:50
129
Джоан Роулинг: на писательницу «настучал» транссексуал
На Джоан Роулинг заявили в полицию из-за того, что она назвала телеведущую-трансгендера «мужчиной». Телеведущую зовут Индия.
 
Индия на самом деле мужчина, но по всем документам - женщина.
 
Индия твердо убеждена, что Джоан Роулинг попала под криминальную статью. 

Тэги: Джоан Роулинг

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