Джоан Роулинг: на писательницу «настучал» транссексуал

На Джоан Роулинг заявили в полицию из-за того, что она назвала телеведущую-трансгендера «мужчиной». Телеведущую зовут Индия.

Индия на самом деле мужчина, но по всем документам - женщина.

Индия твердо убеждена, что Джоан Роулинг попала под криминальную статью.